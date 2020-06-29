شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما ترد .. تطبيق مكالمات جوجل يخبرك سبب اتصال الشركات بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم تطبيق الاتصال Google Phone، فستتمكن قريبًا من معرفة سبب اتصال أي مؤسسة تجارية قبل الرد، حيث كشف تقرير لمواقع Android Police أن جوجل أوضحت عبر صحفة الدعم الخاصة بالتطبيق أنها وفرت ميزة تسمى "المكالمات المعتمدة" أو “Verified Calls".

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فستتمكن الشركات التي تختار إجراء عملية التحقق من جوجل واجتيازها من إرسال خادم "التحقق من المكالمات" المخصص لرقم هاتفها ورقم هاتفك وسبب الاتصال، مثل "جدولة إصلاح الإنترنت" أو "توصيل الطعام"، وستعرض جوجل بعد ذلك كل هذه المعلومات في تطبيق الهاتف الخاص بالمستخدم، مما يمكنه من معرفة سبب الاتصال قبل الرد على المكالمة.

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ويتم تشغيل الميزة افتراضيًا، ولكنها لن تعمل إذا لم يضف المستخدم رقم هاتفه إلى حسابه على جوجل، كما أنها لن تعمل أيضًا إذا لم يكن لديه تطبيق مكالمات Google Phone، الذي لا يزال غير متوافق مع الكثير من أجهزة أندرويد.

ويمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل الميزة إذا كان يفضل دائما الرد على المكالمات بغض النظر عما إذا كان يعرف من يتصل به أم لا - أو في حالة وجود مخاوف تتعلق بالخصوصية، وتقول جوجل أن الميزة لا "تجمع أو تخزن أي معلومات تعريف شخصية بعد التحقق"، وأن الشركة تحذف رقم هاتفك وسبب المكالمة من خادم التحقق من المكالمات بعد دقائق من التحقق.