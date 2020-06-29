شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عندك ويندوز 10.. إيه الفرق بين أوضاع نظام التشغيل المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتما صادف العديد من مستخدمي ويندوز 10 وجود العديد من الأوضاع المختلفة الموجودة داخل نظام التشغيل، والتى تتيح للمستخدمين العديد من المميزات الإضافية المختلفة التى تتناسب مع طبيعة المهام المختلفة التى يقوم بها المستخدم على جهازه، وفيما يلى نعرض الفارق بين بعض من هذه الأوضاع كما يلى:

- وضع Safe Mode

يشير إلى الوضع الأمن، ويعتبر مفيد في حالة ما إذا كان المستخدم يرغب في استكشاف أخطاء ويندوز وإصلاحها، حيث يقوم هذا الوضع بتحميل النظام فقط مع برامج التشغيل والبرامج الضرورية للتمهيد ولا شيء آخر، مما يتيح للمستخدم استبعاد برنامج تشغيل تابع لجهة خارجية تم تكوينه بشكل خاطئ أدى لبعض المشاكل، ويمكن الدخول إليه من خلال الضغط على زر الويندوز مع حرف الـ R واكتب في النافذة msconfig واضغط "اEnter" لتظهر لك نافذة جديدة تحتوي على بعض التبويبات، نختار منها Boot، ثم تفعيل Safe boot وتضغط على موافق.

- وضع Game Mode

هو وضع خاص بالألعاب، والذى يعمل على تحسين النظام للحصول على أداء أفضل في الألعاب، وللوصول إليه يمكن ذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم اختيار Gaming وصولاً إلى وضع Game Mode وقم بتفعيله ليساعد على تحقيق معدل إطارات أكثر استقرارًا اعتمادًا على اللعبة والنظام المحدد ويعمل النظام على تحسين تجربة اللعب بشكل ملحوظ.

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- وضع Battery Saver Mode

يحتوي ويندوز 10 على وضع مصمم للحفاظ على البطارية، يؤدي إلى تعطيل المهام التى تستهلك الكثير من الطاقة مثل مزامنة رسائل البريد الإلكتروني وتحديث تطبيقات الخلفية، تعمل الميزة أيضًا على تقليل سطوع الشاشة وهي طريقة مهمة لتوفير البطارية.

- وضع Compatibility Mode

يمكن أن يساعد هذا الوضع البرامج القديمة على العمل مع إصدارات ويندوز الحالية حتى لو لم تكن مدعومة رسميًا، حيث يعمل ويندوز 10بشكل جيد على التوافق مع الإصدارات السابقة، ولكن البرامج القديمة التي لم يتم تحديثها مطلقًا للإصدارات الحديثة من النظام قد لا تعمل بشكل صحيح.

- وضع Tablet Mode

إن كنت تستخدم ويندوز 10 على كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر محمول، فإن هذا الوضع يجعل الواجهة أسهل في الاستخدام على جهاز يعمل باللمس عندما لا يكون لديك ماوس ولوحة مفاتيح متصلة.