شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تبدأ إطلاق الشاحنات الثقيلة الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن تكون جميع الشاحنات خالية من الانبعاثات بدءًا من عام 2024، وذلك بفضل تفويض جديد من مجلس موارد كاليفورنيا الجوية، حيث تهدف اللائحة، التي تطلق عليها CARB "الأولى في العالم"، إلى أن تكون خطوة نحو ولاية كاليفورنيا لتحقيق أهدافها طويلة المدى للانبعاثات.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتنطبق القاعدة على وجه التحديد على الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي تزن 8.500 رطل أو أكثر، وبموجب التفويض، ستكون كل شاحنة جديدة تباع في كاليفورنيا خالية من الانبعاثات بحلول عام 2045 وفقًا لـ CARB، كما ينص على أنه بحلول عام 2035، سيكون لدى الولاية أسطول كامل من الانبعاثات قصيرة المدى في الموانئ والسكك الحديدية، وأنه بحلول عام 2040 سيكون هناك شاحنات نقل وعربات نقل "الميل الأخير" عديمة الانبعاثات.

وتقول CARB إن الشاحنات تشكل 70 % من التلوث الذي يسبب الضباب الدخاني و80 % من السخام الذي يعمل بالديزل في كاليفورنيا، مما يجعلها أكبر مصدر لتلوث الهواء بالولاية، فيما تهدف الولاية إلى خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 % بحلول عام 2030، وخفض غازات الدفيئة بنسبة 80 % بحلول عام 2050 - لذلك، من المنطقي طرح تفويضات جريئة لتحقيق أهداف جريئة.

ولعل التفويض هو فقط أحدث التغييرات التي من شأنها أن تجعل الشاحنات عديمة الانبعاثات أكثر شيوعًا على الطريق السريع، حيث تعمل مجموعة من شركات المرافق الكهربائية في ولاية كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن حاليًا على اقتراح طريق سريع صديق للشاحنات الكهربائية عبر مبادرة West Coast Clean Transit Corridor Initiative، وذلك بالتعاون مع المزيد من مصنعي السيارات، بما في ذلك نيكولا وتويوتا وتسلا.