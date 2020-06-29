تكنولوجيا: رصد سلسلة هواتف iPhone 12 المرتقبة من ابل في قوائم T-MOBILE في هولندا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغلت سلسلة هواتف iPhone 12 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، ومن جديد ظهرت إصدارات ابل المرتقبة في قوائم الموقع الرسمي لشركة T-MOBILE في هولندا.

رصدت هواتف iPhone 12 للمرة الأولى اليوم في قوائم رسمية لشركة T-MOBILE في هولندا، والتي أكدت على بعض تفاصيل الإصدارات القادمة.

وتكشف قوائم T-MOBILE عن سلسلة هواتف iPhone 12 التي تتضمن عدد 4 من الإصدارات التي تشمل كلاً من iPhone 12 بحجم 5.4 إنش، وهاتف iPhone 12 Max بحجم 6.1 إنش، وأيضاً هاتف iPhone 12 Pro بحجم 6.1 إنش، كما يأتي أعلى الإصدارات iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 إنش.

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من جانب أخر لم يكشف موقع T-MOBILE عن تفاصيل أكثر حول سلسلة هواتف iPhone 12، إلا أن التقارير السابقة أكدت على أن سلسلة هواتف iPhone 12 تأتي بأحجام في الشاشة تتراوح بين iPhone 8 و iPhone SE 2 مع ترقية في حجم الشاشة لإصدارات العام الماضي.

ولقد أكدت التسريبات السابقة على أن هاتف iPhone 12 ينطلق بكاميرة خلفية مزدوجة، مع تصميم بكامل الشاشة، كما تأتي إصدارات iPhone 12 بالحافة المميزة بتصميم مستقيم، وهي لغة تصميم تحاكي iPhone 4، كما يتغير موقع زر التشغيل إلى الأسفل مع تصميم أطول.

أيضاً تستمر شركة ابل في تبني التصميم المربع لوحدة الكاميرة الخلفية كما في إصدارات الشركة السابقة، حيث يضم اثنان من الإصدارات كاميرة خلفية مزدوجة، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بإعدادات ثلاثية مع ماسح LiDAR ، أيضاً تقدم ابل كلاً من هاتفي iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max بمعدل تحديث يصل إلى 120Hz، كما يبدأ تسعير الإصدارات القادمة من 649 دولار.

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