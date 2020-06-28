شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة فى iOS 14 تشكل ضربة قاسية للشركات الإعلانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين جميع الإعلانات التى كشفت عنها شركة أبل على مدار الأيام القليلة الماضية خلال فعاليات مؤتمر المطورين السنوى (WWDC 2020)، هناك إعلان بارز يتعلق بنظام التشغيل iOS 14 سيجد ترحيبا كبيرا من المستخدمين، وهى ميزة للتحكم فى من يتتبعك عبر الإنترنت، حيث قدمت الشركة للمستخدمين خيارين يمكن الاختيار من بينهما، أحدهما الرفض الصريح وحظر أى تطبيق يحاول تتبعه عبر الإنترنت بهدف جمع بياناته الشخصية لاستهدافه بالإعلانات، مما سيشكل ضربة كبرى للشركات الإعلانية، مثل فيس بوك وجوجل، إذ أعلنت شركة أبل أنه من أجل تتبعك عبر الإنترنت بهدف إرسال الإعلانات المستهدفة إليك، يجب أن تطلب التطبيقات التى تعمل على تتبعك، مثل: فيسبوك وجوجل إذنًا صريحًا منك بذلك فى هاتف أيفون.

هذه الميزة وفرتها شركة أبل لمستخدمى أيفون بالفعل فى الإصدار الحالى من نظام التشغيل (أى أوإس 13) iOS 13، حيث أتاحت القدرة للمستخدمين فى التحكم بشكل أفضل فى التطبيقات التى تجمع بياناتك بغرض استهدافك بالإعلانات، ولكن لتفعيل الميزة يتطلب الأمر المرور بالكثير من الخطوات فى تطبيق الإعدادات فى أيفون.

ولكن عندما يتم إطلاق الإصدار النهائى من نظام التشغيل (iOS 14) خلال الخريف القادم فى هذا العام 2020، ستتغير طُرق تفعيل الميزة بشكل كبير، حيث سيتمكن المستخدم من معرفة كيف يقوم كل تطبيق فى هاتفه بتتبعه وكمية البيانات التى يجمعها.

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وسيعرف المستخدم عندما تحاول التطبيقات تتبعه عبر الخدمات المختلفة التى يستخدمها، لأنه سيتلقى إشعار مباشر فى شاشة هاتفه تقول إن هناك تطبيق ما يرغب فى الحصول على إذن لتتبعك عبر التطبيقات ومواقع الويب المملوكة لشركات أخرى، وسيتم استخدام بياناتك لتقديم إعلانات مخصصة لك.

وسيكون لدى المستخدم خيار الرفض أو القبول، حيث يمكنه اختيار السماح بالتتبع Allow Tracking، أو اختيار اطلب من التطبيق عدم التتبع) Ask App Not To Track.

بطبيعة الحال، ستكون هذه الميزة مرحب بها بشدة من المستخدمين، ولكن فى الوقت نفسه سيكون بمثابة كابوس للتطبيقات التى تجنى أموالها من خلال بيع الإعلانات المستهدفة، مثل: فيس بوك وجوجل وتويتر وغيرها من التطبيقات الأخرى، حيث من المتوقع أن يقوم الكثير من المستخدمين باختيار خيار اطلب من التطبيق عدم التتبع.