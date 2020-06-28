شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر “الوضع المظلم” على تطبيقاته بهواتف أندرويد وIOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا تضطر إلى الاعتماد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا كنت تريد تصفح فيس بوك في الوضع المظلم، فبعد ظهور تقارير عن تغير شكل الألوان، أكد فيس بوك لـ SocialMediaToday أنه يختبر وضعًا مظلمًا في تطبيقات الموبايل الخاصة به، لكن هذه الميزة متاحة فقط حاليا لـ "نسبة صغيرة" من المستخدمين حول العالم في الوقت الحالي، وفقًا للمتحدث الرسمي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فمن المحتمل ألا تصل هذه الميزة فى وقت قريب، لكن في نفس الوقت فإن فيس بوك يسعى إلى إصدار هذه الميزة بشكل أوسع للمزيد من المستخدمين حول العالم.

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وكان فيس بوك قد جلب بالفعل الوضع المظلم إلى عدد من التطبيقات، بما في ذلك انستجرام وماسنجر وواتس آب، لكن ليس من المؤكد سبب كون تطبيق الموبايل الأساسي هو الأخير في الطابور، لكن SMT أشارت إلى أن لدى فيس بوك عددًا هائلاً من مستخدمي الهواتف المحمولة (3 مليارات نشطون عبر تطبيقاتها المختلفة على أساس شهري).

وسيكون من المنطقي أن يتوخى فيس بوك الحذر بشأن طرح الوضع المظلم في تطبيقه الرئيسي عندما يمكن أن تؤثر أي أخطاء أو مشكلات في التصميم على قسم كبير من جمهوره.