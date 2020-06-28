تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Fold Lite منخفض التكلفة العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي بتكلفة منخفضة وعنوان Galaxy Fold Lite، على أن ينطلق الهاتف في 2021.

تستمر العملاق الكوري في التوسع بإصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي، حيث قدمت سامسونج خلال الفترة الماضية هاتف Galaxy Fold، ومن ثم قدمت هاتفها الصدفي Galaxy Z Flip، كما تستعد لإطلاق Galaxy Fold2 لاحقاً هذا العام.

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ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط سامسونج القادمة لإطلاق هاتف منخفض التكلفة من هواتفها القابلة للطي بعنوان Galaxy Fold Lite، على أن يأتي هذا الإصدار بسعر 900 دولار العام المقبل، وهو مستوى تسعير أقل من هاتف Galaxy Fold الذي انطلق بسعر 1980 دولار، وأيضاً أقل من هاتف Galaxy Z Flip الذي جاء بسعر 970 دولار.

أيضاً أشارت بعض التقارير إلى أن سامسونج ستقدم إصدارها الجديد Galaxy Fold Lite منخفض التكلفة من الهواتف القابلة للطي في مؤتمرها المقرر عقده في 5 من أغسطس، إلا أن سامسونج لديها بالفعل Galaxy Fold2 الذي تقرر سابقاً الإعلان عنه خلال الحدث، كما تقدم الشركة إصدار 5G من هاتف Galaxy Z Flip.

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