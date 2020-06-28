شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ماسح LiDAR وكيف يمكنه قياس المسافات بالليزر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب إعلان أبل هذا العام عن أحدث أجهزة أيباد الخاصة بها بشكل رسمى، لاحظ بعض المستخدمين وجود ماسح LiDAR، وهو الأمر الذى يشير إلى أن هذا الماسح سيتم دمجه فى هواتف آيفون 12 المقبلة من الشركة، والذى من المنتظر أن يتموضع بجانب ثلاث كاميرات خلفية ليصبح بذلك أول هاتف ذكى يأتى بماسح "LiDAR".

تقنية LiDAR:

تقنية تشير إلى تحديد المدى عن طريق الضوء أو الليزر، وهى تكنولوجيا استشعار عن بعد مرئية باستخدام نبضات من الضوء، عادة ما تكون أشعة ليزر ويتم عن طريقها حساب المسافات أو خصائص الأهداف المرصودة، وذلك عن طريق إرسال موجات من الليزر والتي تصطدم بالأجسام المقابلة لمصدر الضوء ثم تنعكس مرة اخري لتعود لمصدر الضوء من جديد والذي بدوره يحسب هذه المسافة.

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استخدامها

بدأ استخدام تلك التقنية بالمجالات العسكرية والطيران والمركبات الفضائية بالستينيات من القرن الماضى، ومع الوقت تم تطوير الأمر ليتمكن المعالج المتصل بمصدر الضوء من حساب بُعد الأجسام عنه وأيضا رسم خريطة ثلاثية الأبعاد للسطح المقابل باستخدام درجة زاوية شعاع الليزر المرتد بعد اصطدامه بذلك السطح وهو ما كان مفيد جيداً للمركبات الفضائية لرسم خريطة لسطح الكواكب الأخرى دون الهبوط عليها.

السيارات الذكية

كما تم استخدام التقنية بالسيارات ذاتية القيادة، حيث تعتمد فكرة تلك السيارات على إرسال عدد كبير من إشعاعات الليزر وقياس سرعة وزاوية الارتداد لكل منها ونتيجة تجميع وتحليل تلك البيانات باستخدام معالج متخصص يتم رسم خريطة فعلية بها.