تكنولوجيا: توقعات تشير إلى خطط شاومي للإعلان عن سيارة كهربائية غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد اليوم على Weibo، تكشف من خلاله عن خططها للإعلان عن منتج جديد غداً، ومن المتوقع وفقاً للإعلان التشويقي أن تقدم الشركة أول سيارة كهربائية.

ينطلق حدث شاومي غداً للإعلان عن منتج جديد من الشركة، ولقد ظهر الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم مع ظلال لسيارة بتصميم يحاكي سيارة Suzuki Jimny أو Mercedes G-class.

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يبدو أن شاومي في طريقها للمنافسة في أسواق جديدة خلال الفترة القادمة، حيث نشر الإعلان التشويقي اليوم على صفحة الشركة الرسمية على Weibo،كما يظهر الإعلان التشويقي بعبارات تؤكد على أن الشركة جادة في إعلانها القادم، إلا أن الإعلان التشويقي حذف لاحقاً من الشركة.

ولقد بدأت شركة شاومي خلال العام الماضي في الإستثمار في كبرى الشركات الصينية المصنعة للسيارات Xiaopeng Motors، إلا أن التسريبات لم توضح فئة السيارة المرتقبة من شاومي، لذا نترقب مؤتمر شاومي غداً للكشف عن تفاصيل أكثر حول المنتج المقرر الإعلان عنه غداً.

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