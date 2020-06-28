تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق شاحن Super Charge Turbo بقدرة 100W قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق شاحن جديد بتقنية الشحن السريع التي تأتي بقدرة 100W خلال الفترة القادمة، والتي تتيح شحن بطارية بسعة 4000 mAh خلال 17 دقيقة.

كانت شركة شاومي قد أعلنت عن تقنية الشحن السريع Super Charge Turbo بقدرة 100W للمرة الأولى في شهر مارس من العام الماضي، واليوم تستعد العملاق الصيني لتكون أول شركة تصل بهذه التقنية للأسواق.

تدعم تقنية الشحن السريع الجديدة من شاومي شحن بطارية بسعة 4000 mAh بشكل كامل خلال 17 دقيقة، ومن المقرر أن تدعم تقنية الشحن الفائق السرعة الجديدة بقدرة 100W أحد إصدارات شاومي المرتقبة من الهواتف الذكية، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الشاحن سيدعم هاتف Mi Mix 4.

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أيضاً تشير التسريبات إلى أن شاومي ستقدم الشاحن رسمياً خلال شهر أغسطس المقبل، ومن ثم يمكن التأكيد حول مدى كفاءة شاومي في تصنيع هذه الفئة من التقنية بأفضل معايير في الآداء والحماية.

يذكر أن بعض التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station قد أشارت إلى أن الجيل القادم من الهواتف المخصصة للألعاب ستنطلق بمعالج Snapdragon 875 الجديد من كوالكوم مع تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

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