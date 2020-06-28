شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعتذر عن خطأ بتصنيف التغريدات التى تزعم وجود علاقة بين 5G وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، قال تويتر في تغريدة: "في الأسابيع القليلة الماضية، ربما تكون قد شاهدت تغريدات ذات تصنيفات مرتبطة بالاطلاع على معلومات إضافية حولCOVID-19، لا تحتوي كل تلك التغريدات على محتوى مضلل محتمل يرتبط بـ COVID-19 والـ5G".

بدأ تويتر في التحقق من التغريدات التي ربطت بين 5G ووباء COVID-19 في وقت سابق من هذا الشهر، بإضافة العلامة التي تنص على: "احصل على الحقائق حول COVID-19" ، للتأكيد على أن شبكة الـ5G لا تسبب فيروس كورونا، حيث يشير جزء من نظرية المؤامرة التي تم نشرها على نطاق واسع عبر الإنترنت إلى أن انتشار فيروس كورونا كان مرتبطًا بطريقة أو بأخرى بتثبيت شبكات الهاتف المحمول الجديدة 5G.

يُعد ملصق التحقق من الحقائق جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها شركة تويتر لتوفير سياق للتغريدات بمعلومات COVID-19 المضللة.

ووصلت الشركة إلى حد إزالة التعليقات المضللة المتعلقة بـ COVID-19 التي اعتبرتها تحرض الناس على الانخراط في "نشاط ضار" في أبريل الماضى.

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لكن النظام الذي يحدد التغريدات التي يتم وضع علامة عليها، يبدو أنه حذر من تغريدات تتضمن عبارة "الأكسجين" و"تردد" سواء كانت تتناول هذه الفكرة أم لا.

يفترض أن "الأكسجين"، و"تردد" قد يكونا من الكلمات الرئيسية التي تؤدي إلى التسمية، حيث يشير جزء من نظرية المؤامرة إلى أن "تردد" الـ5G ضار لدرجة أنه يمتص الأكسجين من الغلاف الجوي.

وأوضح دعم تويتر، إنه يبني قدرات آلية جديدة لتطبيق هذه التصنيفات على التغريدات التي يعتقد أنها قد تكون ذات صلة"، مضيفًا أن هدفه كان تقليل عدد التغريدات ذات التصنيف الخاطئ، ولم يكن من الواضح متى سيتم تطبيق الإصلاحات بعد هذا الخطأ.