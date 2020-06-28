شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب تفاصيل الإصدار الجديد للعبة Call of Duty 2020 قبل طرحه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر تسريب كبير حول تفاصيل إصدار لعبة Call of Duty: Black Ops 2020 القادم، وكشف تفاصيل جديدة حول ميزات اللعبة، والأوضاع، والخرائط، وكيف ستعمل مع Warzone.

لا يزال عشاق لعبة Call of Duty فى انتظار الكشف الرسمى عن إصدار اللعبة لعام 2020، التى يتم تطويرها حاليًا بواسطة Treyarch ومن المتوقع أن يطلق عليها "Black Ops"، وفقًا للتسريبات الكثيرة حول اللعبة الشهيرة.

فى 26 يونيو، نشر موقع YouTuber TheXclusiveAce البارز مقطع فيديو (تم تعيينه على أنه خاص منذ ذلك الحين) والذى يناقش العديد من التفاصيل التى لم يتم الكشف عنها من قبل حول اللعبة، والتى حصل عليها من "مصدر غير مسمى" لديه معرفة مباشرة بل وأظهر له لقطات لعب ونظرة عامة على الخريطة، وذلك وفقًا لما نقله موقع "dexerto" المختص بأخبار الألعاب الإلكترونية.

ووفقًا للتسريب، ستحتوى لعبة CoD القادمة على أنماط متنوعة، هى: حملة لاعب واحد، ومتعددة اللاعبين، والكسالى، وستتواجد إلى جانب Warzone، مما يؤكد أن المعركة الملكية ستستمر فى الوجود خارج Modern Warfare.

يبدو أن هناك 10 خرائط متعددة اللاعبين تم تطويرها حتى الآن، وكلها على وشك الانتهاء، وهى "نمط Treyarch"، مما يعنى أن شركة CoD ستعود على الأرجح إلى تصميمها التقليدى ذى المسارات الثلاثة.

وستكون المسارات الثلاثة، أحدها "صغير جدًا"، مثبت على قارب يقع على البحر الأسود، وآخر يسمى تانك، والذى ظهر فى تسريب اللعبة الذى ظهر فى وقت سابق فى يونيو، وبالطبع، يتبع هذا تسريبًا سابقًا يدعى أن العديد من خرائط المدرسة القديمة من سلسلة Black Ops ستتم إعادة تشكيلها لهذا العنوان أيضًا.

فيما يتعلق بالأوضاع، ستكون قوائم التشغيل القياسية 6v6 ولن يعود Gunfight، مما يعنى أنه لن يكون هناك على الأرجح العديد من الخيارات مع انخفاض عدد اللاعبين، ومع ذلك، من المفترض أن يكون هناك وضع جديد سيحدث فى أقسام مختلفة من خريطة Warzone.

أما مميزات الإصدار الجديد حسب التسريبات فإنها تشمل قائمة من الميزات التى ستتم إضافتها و / أو إعادتها إلى لعبة CoD القادمة، وهى كالتالى:

ميكانيكى سباحة

خريطة مصغرة قياسية (تظهر النقاط الحمراء عندما يقوم فريق العدو بإطلاق النار)

تبقى البوصلة على HUD (تم تقديمها فى Modern Warfare)

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سباق غير محدود

لا أبواب تفاعلية

لا يوجد متخصصون، ولكن ستعود ميزة ترقية الحقل

سيحصل اللاعبون على قطعة واحدة من المعدات للاختيار من بينها

عودة Scorestreaks

لا يوجد صمت ميت فى هذا الوقت

150 صحة (على غرار Black Ops 4) ولكن لديها علاج تلقائى

إنشاء فئة A هو "فريد" - مزيج بين البيك -10 والكلاسيكية، ولكن بدون صانع أسلحة

منطقة الحرب

كما يؤكد فيديو مستخدمى YouTube أن Warzone ستكون المعركة الرئيسية خلال فترة حياة CoD 2020، ودعم جميع التكهنات والتعليقات من Activision التى سيستمرون فى تقديمها إلى BR بعد Modern Warfare.

وفقًا للتسريب، ستكون هناك خريطة جديدة مقرها روسيا سيتم إصدارها عند إطلاق اللعبة، ويدعى TheXclusiveAce أنه قد اطلع على نظرة عامة عليها، كما سيكون هناك ماء عليه يمكن للاعبين الذهاب إليه والسباحة، حيث سيكون نفس ميكانيكى اللاعبين المتعددين فى BR.

بالطبع، تعتمد جميع هذه المعلومات على التسريب ويجب التعامل معها على هذا النحو، حيث لا يوجد شىء رسمى حتى تعلن Activision رسميًا عن اللعبة، وبالحديث عن ذلك، لا يوجد حتى الآن جدول زمنى لمعرفة متى سيتم الكشف عن CoD 2020؛ وقد كان تم كشف النقاب عنها تقليديا فى موعد لا يتجاوز نهاية مايو، لكن الظروف تختلف بشكل واضح هذا العام، فى الواقع، لم يسموا حتى رسميًا Treyarch كمطور رئيسى، على الرغم من أنه من المعروف أنه فى هذه المرحلة تولت الشركة مهام Sledgehammer Games فى أوائل عام 2019.