شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق قلادة جديدة تمنعك من "لمس وجهك".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لربما كان موضوع لمس الوجه، أمرا عاديا لا مشكلة فيه، إلا أن جائحة كورونا جعلت الوضع مختلفا، وقد يكون لمس الوجه، سببا لوفاة البعض بعد التسبب بإصابته بكوفيد 19، لذلك أصدرت وكالة ناسا، تعليماتها، بإصدار قلادة مطبوعة ثلاثية الأبعاد مصممة بالأساس لمنع مستخدمها من لمس وجهه، للحد من الإصابة بكورونا.

ووفقا لموقع سبوتنيك، فأن مصممى القلادة، مهندسين من الوكالة، وأطلقوا اسم "pulse"، وتحتوى القلادة على مستشعر القرب مع نطاق 12 بوصة، ومحرك اهتزاز للعملات المعدنية ينشط عند تحريك يدك نحو رأسك، وكلما اقتربت أصابعك من رأسك زادت حدة الاهتزازات لتنبيهك.



القلادة



قلادة تمنعك من لمس وجهك

وأكدت وكالة "ناسا" أن القلادة في متناول الجميع وأنها سهلة التركيب، ومتاحة للتصميم بأشكال مختلفة.

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وشددت وكالة "ناسا" أن قلادتها "Pulse" ليست بديلا لوسائل الوقاية الأخرى من الفيروس مثل الأقنعة والكمامات أوأجهزة التنفس، ولكن من المفترض أنها تعمل جنبا إلى جنب مع تدابير الوقاية الأخرى، مثل الحفاظ على المسافة من الأشخاص الآخرين وغسل اليدين جيدا، ومع ذلك يمكن أن تكون القلادة مفيدة بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التوقف عن خدش أنوفهم.

وفى سياق مختلف دعت وكالة ناسا المصممين المبتكرين للتوصل إلى فكرة عن مرحاض يعمل فى الجاذبية الصغرى للفضاء وعلى سطح القمر، لكى يسمح لرواد الفضاء بقضاء حاجتهم بشكل مريح خلال رحلاتهم للقمر، وباستخدام منصة HeroX للتطوير، وتأمل وكالة ناسا فى إيجاد حل للرواد عند عودتهم للقمر فى عام 2024.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن باحثو ناسا يطالبون المجتمع العالمى للمبتكرين بتوفير مفاهيم التصميم لمرحاض كامل القدرة منخفض االوزن يعمل فى الفضاء وعلى القمر.

كما أن المراحيض الفضائية مستخدمة بالفعل فى محطة الفضاء الدولية، لكنها تعمل فقط فى الجاذبية الصغرى، ليس تحت قوة الجاذبية الأعلى قليلاً للقمر.