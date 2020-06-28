تكنولوجيا: قلادة NASA Pulse تقنية جديدة تمنع لمس الوجه للوقاية من فيروس COVID-19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت NASA قلادة Pulse الجديدة التي تستهدف وقاية المستخدمين ومنع لمس الوجه للحماية من فيروس COVID-19.

يحتاج العديد من المستخدمين في الفترة الأخيرة إلى التنبيه عند محاولة لمس الوجه قبل تنظيف الأيدي للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، لذا قامت وكالة NASA بالكشف عن قلادة Pulse التي تعمل على تدريب المستخدم لتفادي لمس الوجه، حيث تتميز القلادة بتصميم ثلاثي الأبعاد وتتوفر كمصدر مفتوح عبر DIYers ليطور من قبل الشركات المصنعة.

ويتميز النموذج الأول من قلادة Pulse التي قدمت من NASA بتصميم بسيط، حيث تتضمن مستشعر للقرب يستشعر إقتراب يد المستخدم من الوجه، حيث يعمل المستشعر على تنبيه المستخدم بالإهتزاز، كما تتضمن القلادة بطارية صغيرة لدعم هذه الإهتزازات.

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أيضاً من المقرر أن تتوفر ملفات STL الخاصة بالقلادة عبر NASA JPL، حيث تحتوي هذه الملفات على التكوينات الخاصة بالقلادة وكيفية تجميع هذه التكوينات لبدء تصنيع القلادة.

ومن المقرر أن تشمل التكوينات طابع ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع أن يتم تطوير تقنية القلادة من الشركات المصنعة لتقدم الدعم بشكل أفضل للمستخدمين خلال الفترة القادمة.

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