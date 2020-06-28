الحرارة تتجاوز 40 في بعض المناطق .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الاثنين، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.

وتوقعت الأرصاد في بيان، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.

وليلا تتوقع الهيئة، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22

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الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27