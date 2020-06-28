تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم جهاز Surface Duo قريباً بتجربة سلسة وسريعة في تعدد المهام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تفاصيل جديدة جاءت حول جهاز Surface Duo عبر Windows Latest، على أن الجهاز سيدعم توفير الوقت في ميزة تعدد المهام.

تستعد شركة Microsoft لإطلاق جهاز Surface Duo المميز بالشاشة المزدوجة قريباً، حيث تعمل الشركة في الوقت الحالي بالتعاون مع جوجل لتحسين آداء نظام الأندوريد ليتوافق بكفاءة مع الشاشة المزدوجة، حيث تشير التوقعات إلى خطط مايكروسوفت لتحديث النظام إلى Android 11 عقب إطلاق الجهاز للأسواق ببضعة أشهر.

يتميز جهاز Surface Duo بشاشة مزدوجة تنقسم إلى شاشتين AMOLED بحجم 5.6 إنش، ودقة عرض 1350 في 1800 بيكسل، وعند تمديد الشاشات تتوفر للمستخدم شاشة واحدة بحجم 8.3 إنش مع فواصل تربط الشاشتين.

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ولقد أكدت تسريبات Windows Latest الجديدة على أن جهاز Surface Duo يأتي بمميزات جديدة من خلال نظام تشغيل الأندوريد، حيث تعمل الشركة على إضافة تحسينات إلى Microsoft Launcher ليقدم تجربة أفضل في الوضع الأفقي، ويحقق الإستفادة من حجم الشاشة بشكل أفضل.

أيضاً تأتي الميزة الثانية وهي مجموعة التطبيقات”App Groups”، التي ستتيح إطلاق تطبيق أو اثنان من التطبيقات على الشاشة المزدوجة، كما يمكن النقر السريع على الشاشة لتحديد سريع للتطبيقات الأكثر إستخداماً، وهي ميزة يمكن أن توفر الوقت بشكل أفضل عند تعدد المهام.

وتشير بعض التقارير إلى أن مايكروسوفت ستطلق Surface Duo للأسواق بحلول نهاية العام، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن مايكروسوفت تخطط لإطلاق الجهاز قبل إنطلاق Galaxy Fold 2 للأسواق.

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