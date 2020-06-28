كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق قريباً واحدة من أفضل ألعاب RPG لمستخدمي أجهزة الآيباد، حيث كشف خلال مؤتمر ابل الأخير للمطوريين عن خطط Larian لإطلاق لعبة Divinity: Original Sin 2 قريباً لمستخدمي أجهزة الآيباد.
جاء إعلان Larian Studios خلال حدث ابل الأخير WWDC 2020 ليؤكد على أن واحدة من أفضل ألعاب RPG المطورة من الشركة تنطلق قريباً لأجهزة الآيباد، حيث تتوفر لعبة Divinity: Original Sin 2 بتحسينات،ومحتوى إضافي في الإصدار الخاص بأجهزة الآيباد.
ولقد أطلقت Larian لعبة Divinity: Original Sin 2 للمرة الأولى خلال عام 2017 على أجهزة الحاسب، ومن المقرر أن يتميز المحتوى الجديد من اللعبة بأحداث ومعارك جديدة، مع مواقع أكثر للقتال، وتحسينات في آداء اللعبة.
من جانب أخر تعمل الشركة على إضافة عناصر جديدة للتحكم في الإصدار الخاص بأجهزة الآيباد، كما سيتوفر للمستخدمين مجموعة من الشخصيات الفريدة في اللعبة، مع القدرة على إبتكار الشخصيات الجديدة أيضاً، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار بحلول نهاية العام.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لعبة Divinity: Original Sin 2 تتوفر لاحقاً هذا العام لمستخدمي أجهزة الآيباد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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