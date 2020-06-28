فضيحة مدوية.. «أبل» تحذر مستخدمي آيفون وتعلنها رسمياً: «تيك توك» يتجسس عليكم

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن استغلال تطبيق "تيك توك" لثغرات في نظام 14 IOS للتجسس على ملايين المستخدمين أصحاب هواتف "آيفون".

وأفاد موقع مجلة "فوربس" الأمريكية، في تقرير له، بأن شركة "أبل" نجحت في إصلاح مشكلة خطيرة، لتمنع تيك توك وتطبيقات أخرى من الوصول إلى حوافظ مستخدمي أجهزة آبل.

وأضاف التقرير أن تطبيق الفيديوهات الشهير استغل تلك الثغرات التقنية للنفاذ إلى الأجهزة واختراق خصوصية المستخدمين بشكل يمثل خطراً حقيقياً على البيانات.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتضمن خواصاً جديدة لتحذير المستخدمين، كلما قرأ تطبيق آخر أي شيء يحفظه المستخدم في الحافظة، واكتشفت الشركة الأمريكية أن هذا الخطر الحقيقي على البيانات تستغلها تطبيقات متنوعة للتجسس على المستخدمين.

ووفقاً للتقرير، فإن الباحثين الأمنيين اكتشفا تورط تطبيق "تيك توك" الصيني، في عمليات التجسس الواسعة التي طالت الملايين من مستخدمي أجهزة آيفون.

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وحذر التقرير من سلوك التطبيق الصيني نظرًا للمخاوف الأمنية الأخرى التي أثيرت حوله، بالإضافة إلى المخاوف الأكبر من ناحية كون التطبيق تكنولوجيا صينية.

وأشار التقرير إلى أن الشركة المطورة للتطبيق، ByteDance، قالت في تصريحات سابقة للمجلة، إن ما حدث ليست مشكلة "تيك توك"، مضيفة أن "مشاكل الوصول إلى الحافظة، ظهرت بسبب حزم SDK التابعة لجهة خارجية، وهو إصدار قديم من إعلانات Google SDK ، لذلك لا يمكننا الوصول إلى المعلومات عبر هذه الوسيلة".

وفيما بعد، أبلغت الشركة صاحبة التطبيق المجلة بأنهم "أصلحوا المشكلة"، قبل أن تتنصل مجدداً من المسئولية مؤكدة أن "تيك توك" يقوم بالتحديثات "بغض النظر عن هذه المشكلة".

وذكر التقرير أن شركة "أبل" قامت بتعديلات صارمة على وسائل الأمان في هواتفها العاملة بنظام IOS14، بعد أن تأكدت من استمرار تجسس التطبيق الصيني على بيانات المستخدمين الخاصة، حيث منعت التحديثات الجديدة التطبيق الصيني من الوصول إلى الحافظة على الجهاز بشكل أتوماتيكي.

وحذرت المجلة في تقريرها المستخدمين من عدم تحديث التطبيق الصيني، لتأمين بياناتهم من التجسس. وقال إنه يجب على جميع مستخدمي أيفون إجراء التحديث إلى أحدث الإصدارات من التطبيق الصيني، على app-store، مع ضرورة مراجعة وضع حوافظ المستخدمين قبل تحديث التطبيق الصيني وبعده.