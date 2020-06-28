تكنولوجيا: تسريبات مصورة حية تكشف عن ألوان هاتف Honor X10 Max المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث الصور الحية لهاتف Honor X10 Max المرتقب الإعلان عنه في شهر يوليو، حيث كشفت الصور عن تصميم الهاتف من الجهة الخلفية بشكل واضح، والألوان التي ينطلق بها هذا الإصدار.

تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم في 2 من يوليو للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية من فئة phablet، واليوم رصد هاتف Honor X10 Max من جديد في أحدث التسريبات المصورة الحية التي نشرت على Weibo.

كشفت التسريبات السابقة عن الكثير من مواصفات هاتف Honor X10 Max، كما أكدت التسريبات جاءت عبر Digital Chat Station على أن الهاتف يأتي بألوان الأسود، والأزرق والبنفسجي، كما يتميز بتصميم لامع من الجهة الخلفية، كما يدعم الهاتف تقنية NFC.

أيضاً أكدت الصور الحية على تصميم وحدة الكاميرة الخلفية لهاتف Honor X10 Max، حيث تظهر اثنان من المستشعرات مع فلاش ومستشعر IR في الجزء السفلي إلى يمين وحدة الكاميرة، كما يظهر شعار Super Night Vision في وحدة الكاميرة الخلفية.

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ولقد أكدت التسريبات التي جاءت عبر TENAA على أن المستشعر الرئيسي يأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر لكاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل يأتي في نتوء القطرة في الشاشة.

أيضاً يتضمن الجزء العلوي ميكروفون ثانوي، بينما يأتي الجزء السفلي من الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB-C للشحن.

يذكر أن شركة Honor أشارت إلى أن هاتف Honor X10 Max يأتي بشاشة RGBW التي تقدم سطوع أعلى وإستهلاك أقل للطاقة، وهي الشاشة المستخدمة في سلسلة P وMate، كما يأتي الهاتف بحجم 7.09 إنش ودقة عرض 2280 في 1080 بيكسل، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، وسطوع 780 nits، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 800 5G.

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