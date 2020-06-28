شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تبتكر قناعا لمكافحة كورونا يتصل بالإنترنت ويترجم الكلام لـ8 لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة يابانية ناشئة عن قناع وجه مبتكر يمكن أن يشار إليه باسم قناع "متصل" لأنه يأتى مع اتصال بالإنترنت، إذ يمكن لقناع الوجه الذكى المصمم لمواجهة كورونا نقل الرسائل، وترجمتها من اليابانية إلى 8 لغات، بل ويمكنه إجراء مكالمات.

الشركة الناشئة هى Donut Robotics وقد أطلقت على القناع اسم "c-mask"، إذ تم تصنيعه من البلاستيك الأبيض، كما يعمل بتقنية البلوتوث ويمكنه الاتصال بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال تطبيق يمكنه تحويل الكلام إلى نص.

ويقول التقرير إنه يمكن أن يضخم صوت مرتديه، لذا يمكن ارتداء القناع c على القناع العادى، وبحسب ما ورد توصل المهندسون فى شركة Donut Robotics إلى الفكرة فى الوقت المناسب حيث كانت شركتهم تقترب من نهايتها خلال أزمة الفيروسات التاجية.

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ويقترب سعر كل قناع من 40 دولارًا تقريبًا وتخطط الشركة لشحن أول 5000 وحدة إلى اليابان فى بداية سبتمبر، كما تخطط الشركة الناشئة لبيع هذه الأقنعة فى الصين وأوروبا والولايات المتحدة أيضًا.

قالTaisuke Ono ، الرئيس التنفيذى لشركة Donut Robotics ، فى بيان لرويترز: "لقد عملنا بجد لسنوات لتطوير القناع وقد استخدمنا تلك التكنولوجيا لإنشاء منتج يستجيب لكيفية إعادة كورونا لتشكيل المجتمع".

جدير بالذكر تحاول كافة الشركات ابتكار اقنعة ذكية نظرًا لأن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى جميع أنحاء العالم تتزايد، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى لقاح للفيروس.