شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. شارل مسييه أول من أعد قائمة بالأجسام غير النجمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد شارل مسييه واحدًا من العلماء الذى تركوا أثرا كبيرا فى عالم الفلك، حيث كان أول من أعد قائمة بالأجسام غير النجمية التى يمكن رؤيتها من نصف الكرة الشمالى، كما شغل منصب رئيس الفلكيين فى المرصد الملاحى فى باريس عام 1759م.

شارل مسييه

ولد فى 26 يونيو 1730 وتوفى 12 أبريل 1817، حيث ولد فى بادونفيل بفرنسا قرب سان داى، وقد بدأ مسييه بإعداد القائمة مع بداية النصف الثانى من القرن الثامن عشر وانتهى منها عام 1784م، ويحتوى مصنفه المسمى قائمة السديم وعناقيد النجوم على 103 أجسام غير نجمية ومجرات وسُدُم وعناقيد نجوم.

فهرس مسييه

اكتشف مسييه معظم هذه الأجسام بنفسه، فيما لم يكن مسييه عازمًا فى الأصل على إعداد القائمة، فقد كان مختصًا فى تعقب المذنبات، وفيما كان يبحث عن هذه المذنبات رأى أجسامًا ضبابية لم تغير موقعها، واستنتج أن هذه الأجسام النجمية ليست مذنبات، وقد سجل موقعها فى السماء حتى لا يشتبه فلكيون آخرون بها ويدونونها مذنبات، واكتشف مسييه أيضًا 21 مذنبًا.

وقد قام ميسييه بملاحظته بواسطة تلسكوب انكسار 100 مم (أربع بوصات) من Hôtel de Cluny (الآن المتحف الوطنى Moyen Âge)، فى وسط مدينة باريس بفرنسا.

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وتحتوى القائمة التى قام بتجميعها فقط على أشياء تم العثور عليها فى منطقة السماء التى يمكن أن يلاحظها ميسييه، من القطب السماوى الشمالى إلى انحدار حوالى 35.7 درجة.

وقد احتوت النسخة الأولى من كتالوج مسييه على 45 قطعة ونشرت عام 1774 فى مجلة الأكاديمية الفرنسية للعلوم فى باريس، وبالإضافة إلى اكتشافاته الخاصة، تضمنت هذه النسخة أشياء لاحظها علماء الفلك الآخرون سابقًا، مع وجود 17 عنصرًا فقط من بين 45 عنصرًا فى Messier، وبحلول عام 1780 زاد الكتالوج إلى 80 قطعة.