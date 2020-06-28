شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميناء الفضاء البريطانى يحصل على الموافقة الأولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكدت Orbex، شركة الإطلاق الفضائية ومقرها المملكة المتحدة، أن صاروخها سيكون أول مركبة إطلاق عمودية تطير إلى المدار من مركز الفضاء الجديد.

وكان هناك أكثر من 400 اعتراض على الخطط من الناس الذين يعيشون في المنطقة، مع تركيز كثيرين على المخاطر البيئية على هذه الأراضى.

قال متحدث باسم الشركة، إنهم أجروا مسوحات للتأكد من أنها تخفف من أي آثار محتملة من عمليات الإطلاق، وستضمن إصلاح أي ضرر.

وكان هناك عدد من الشروط المفروضة على مركز الإطلاق الفضائي بما في ذلك قصر عمليات الإطلاق على 12 في السنة.

ولم يعلنوا عن موعد محدد للإطلاق الأول ولكن من المأمول أن يحدث هذا في السنوات القليلة المقبلة.

من المتوقع أن يكلف مركز الفضاء 17.3 مليون جنيه إسترليني على الأقل بتمويل من HIE، وهيئة التفكيك النووي ووكالة الفضاء البريطانية.

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سيتم استخدام الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها من الموقع لمراقبة الأرض، بما في ذلك جمع البيانات لرصد ومعالجة آثار تغير المناخ.

يقول المطورون بالشركة، أنهم يتوقعون أن يوفر الموقع الجديد مئات الوظائف الجديدة في المنطقة المحلية للأشخاص الذين يعملون لدعم صناعة إطلاق الفضاء الجديدة.

وتعدOrbex هي واحدة من عدد من الشركات التي تأمل في إطلاقها من المملكة المتحدة، وقالت إنها وقعت بالفعل ستة عقود إطلاق مع شركات مختلفة.

وقال كريس لارمور، الرئيس التنفيذي لشركة Orbex: "إن موافقة مجلس هايلاند على ميناء الفضاء هي علامة بارزة في تاريخ رحلات الفضاء في أوروبا".

ويأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه المملكة المتحدة اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة تسمح لمصنعي الصواريخ الأمريكية وشركات الإطلاق مثل SpaceX وVirgin Orbit وغيرها بإحضار مركباتهم إلى المملكة المتحدة والانطلاق منها.

يأمل المسئولون الحكوميون في أن يتم الإطلاق الأول من الأراضي البريطانية في غضون هذا العقد، وتخطط بعض الشركات مثل Skyrora للإطلاق في وقت مبكر من عام 2021.