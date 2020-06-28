شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتحمل ملفات .. إيه الفرق بين تحميل التورنت والتحميل العادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرًا منا يعتمد على الطريقة العادية لتحميل الملفات، لكن ربما تكون قد سمعت عن التحميل عبر التورنت، وفيما يلى نعرض الفارق بين هذين النوعين من عمليات تحميل الملفات، وأيهما أفضل وماهي مميزات وعيوب كل نوع عن النوع الأخر كما يلى:

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التحميل العادي:

يتم هذا التحميل من خلال السيرفرات حيث يكون الملف المراد تحميله مستضاف عليه، فمثلا إذا كنت تريد تحميل ملف من موقع معين فإنك ستحمله من السيرفر الموجود عليه، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يتعطل السيرفر أو أن تكون سرعة الاتصال به بطيئة أو أن تكون موارده ضعيفة وهو الأمر الذى يتحكم في سرعة تحميل الملفات.

التحميل بالتورنت

تقوم فكرة هذا النوع من التحميل على "المشاركة"، حيث أن كل شخص يشارك في عملية نقل البيانات، أي أن المشتركين يتشاركون الملفات، فعند تحميل ملف عن طريق التورنت، فإن المستخدم يقوم في نفس الوقت برفع ملف وهذا ما يضمن بقاء الملفات لفترة طويلة جدا، لكن في نفس الوقت فإن سرعة تحميل هذا النوع تختلف نظرا لعدد الأشخاص التي تحمل أو ترفع الملفات.