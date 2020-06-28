رصد أدلة جديدة تُلمح لقدوم الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 مع المعالج +Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الجهاز اللوحي الراقي +Galaxy Tab S7 القادم من شركة سامسونج سيعمل بالمعالج +Snapdragon 865.

تم رصد هذا الجهاز اللوحي مؤخرًا في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يعمل بالمعالج +Snapdragon 865، ويضم 8GB من الذاكرة العشوائية، ويعمل مسبقًا بنظام Android 10 من شركة جوجل. وفي حين سيأتي الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 مع شاشة بحجم 12.4 إنش، فسوف يكون هناك طراز أخر يُدعى Galaxy Tab S7 سيضم شاشة بحجم 11 إنش. وبصرف النظر عن ذلك، فهذه الأجهزة اللوحية الجديدة القادمة من سامسونج ستوفر للعملاء خيارين على مستوى الذاكرة الداخلية، وهما 128GB و 256GB.

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سيأتي +Galaxy Tab S7 الجديد أيضًا مع بطارية بسعة 9800mAh، وهي البطارية التي من شأنها أن توفر للجهاز اللوحي عمر طويل وجيد. وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الجهاز اللوحي جنبًا إلى جنب مع Galaxy Note 20 Series في شهر أغسطس المقبل.