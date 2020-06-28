تطبيقات iPhone و iPad ستعمل على حواسيب Mac القادمة المُزودة بمعالجات آبل الخاصة

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020 هذا الأسبوع، أعلنت شركة آبل أنها ستبدأ هذا العام بالتحول لإستخدام معالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM في حواسيب Mac المستقبلية والتخلي تدريجيًا عن معالجات Intel علمًا أنه من المقرر أن يتم التخلي كليًا عن معالجات Intel في حواسيب آبل في غضون عامين على الأكثر.
سنرى أولى حواسيب آبل التي تستخدم معالجها الخاص الذي يستند على معمارية ARM في وقت لاحق من هذا العام. وكما أوضحنا لكم، فهذه المعالجات الجديدة القادمة من آبل ستعتمد على معمارية ARM، وهي نفسها المعمارية المعتمدة في معالجات Apple A Series المستخدمة في هواتف iPhone ولوحيات iPad، وبالتالي هذا يعني أن تطبيقات iPhone و iPad ستعمل على حواسيب Mac الجديدة هذه.
أعلنت شركة آبل مؤخرًا في مدونتها الرسمية للمطورين أن تطبيقات iPhone و iPad ستتاح لحواسيب Mac الجديدة من خلال متجر Mac App Store. سيحدث هذا تلقائيًا وسيتعين على المطورين إختيار ما إذا كانوا يرغبون في إتاحة هذه التطبيقات لمستخدمي Mac أو إبقائها حصرية لمستخدمي iPhone و iPad.
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