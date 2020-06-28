سامسونج تضيف المزيد من محتوى اللياقة البدنية إلى التلفزيونات الذكية الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج أنها تضيف المزيد من محتوى اللياقة البدنية إلى سلسلة التلفزيونات الذكية الخاصة بها، ويشمل هذا المحتوى الجديد محتوى من مصادر مثل Calm و Fitplan و Jillian Michaels وما إلى ذلك من المصادر الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المحتوى الجديد يُعتبر جزءًا من Samsung Health على تلفزيونات سامسونج الذكية، وهو التطبيق المصمم من قبل الشركة الكورية الجنوبية لمساعدة الأشخاص على البقاء بصحة جيدة أثناء تواجدهم في المنزل.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة سامسونج بالقول : ” في جميع أنحاء العالم، يمكن ملاحظة أن قضاء المزيد من الوقت في المنزل لم يحرم الناس من شغفهم للبقاء بصحة جيدة. أدناه، نناقش ثلاث علامات تجارية رائدة في مجال اللياقة البدنية قدمت خدماتها لـ Samsung Health من خلال منصة Samsung Smart Tv 2020 لضمان تمكين المستهلكين من البقاء بصحة جيدة من المنزل، وفي المستقبل “.

وأضافت : ” بفضل جودة الصورة الغامرة لسلسلة التلفزيونات الذكية Samsung QLED 8K 2020 من سامسونج، يمكن لمستخدمي Samsung Health الآن الإستمتاع بمعيار جديد تمامًا لمحتوى اللياقة البدنية في المنزل على الشاشات النابضة بالحياة “.

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عمومًا، يمكنكم العثور على المزيد من التفاصيل حول محتوى اللياقة البدنية الجديد الذي تضيفه شركة سامسونج إلى سلسلة التلفزيونات الذكية الخاصة بها على موقعها الرسمي إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.