شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة تظهر الحجم الحقيقى لمركبة "ستارشيب" من شركة سبيس إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صورة جديدة نشرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة سبيس إكس فى تغريدة على موقع تويتر خزانان لمركبة ستارشيب أثناء تجميعهما، وقد يبدو الخزانان لأول وهلة مشابهين لخزانى ماء متوسطى الحجم، لكن إذا أمعنا النظر فى الصورة، فسنرى مهندسين يعملان على لحم الخزانين، وسنلاحظ الحجم الهائل للخزانين، وأثارت هذه الصورة إعجاب أحد متابعى ماسك، إذ علّق على الصورة "تشبه هذه الخزانات ناطحات السحاب".

يبلغ طول المركبة الفضائية 50 مترًا تقريبًا وقطرها 10 أمتار تقريبًا، وسيبلغ طولها مع المعزز الصاروخى 120 مترًا، ما يعنى أنها ستكون أطول من تمثال الحرية فى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 30 مترًا.

قال ماسك أثناء الإعلان عن مركبة ستارشيب فى شهر سبتمبر من العام 2019 : "سنطلق هذه المركبة لمسافة 20 كيلومترًا وستعود إلى الأرض فى غضون شهر أو شهرين، وسيكون من الرائع مشاهدة ذلك."

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يبلغ طول محركات صاروخ رابتور الذى سيحمل مركبة ستارشيب أكثر من 3 أمتار وقطرها 1.2 مترًا، ويعود سبب ذلك إلى نية شركة سبيس إكس نقل 100 راكب على متن المركبة أو نقل 100 طن من البضائع أو لاستخدام الصاروخ فى رحلات إلى القمر أو حتى إلى المريخ.

تأتى هذه الأخبار بعد أن فجرت شركة سبيس إكس عن قصد فى موقع بوكا تشيكا للاختبارات فى تكساس نموذجًا لمركبة ستارشيب يدعى إس إن7، وسبق الاختبار الحالى اختبارٌ آخر يوم 15 يونيو، لكنه لم يتسبب فى حدوث انفجار، ووصف ماسك نتيجته بأنها جيدة.