تكنولوجيا: مراجعة للحاسب المحمول Huawei Matebook D 15 نسخة AMD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي حاسب محمول جديد هذا العام وهو Matebook D 15 المزود بمعالج AMD والذي يعد ضمن الفئة المتوسطة، ولقد تم تصميم هذا الحاسب بشكل جيد وهو يوفر مستوى جيد من الأداء بفضل المعالج، هذا وبالإضافة إلى انه يقدم ابتكارات مفيدة ومتطورة وكل هذا بسعر معقول.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول Matebook D 15:

التصميم

يأتي Matebook D 15 بتصميم راقي وأنيق ومتطور يجعله يبدو وكأنه لا يهدف الفئة المتوسطة، فهو يأتي على غرار ماك بوك من أبل إلى حد كبير بدءًا من الهيكل الألمنيوم الرمادي إلى شكل لوحة المفاتيح.

فمن ناحية الحجم، يبلغ حجم الحاسب المحمول 357.8 × 229.9 × 16.9 ملم، في حين يبلغ وزنه 1.62 كجم للإصدار المزود بذاكرة SSD ومحرك الأقراص الصلبة، أو 1.53 كجم للإصدار المزود بذاكرة SSD فقط.

يأتي الحاسب مزود بلوحة مفاتيح مريحة جدًا للكتابة، وهو يحتوي على زر تشغيل والذي يعمل كمستشعر لبصمة الأصبع مدمج كذلك. أما عن المنافذ، فهو مزود بمنفذ USB-A 3.0 واحد مع منفذين USB-A 2.0، بالإضافة إلى منفذ واحد من نوع USB-C ومنفذ HDMI مع مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس.

وتأتي الشاشة محاطة بإطار رفيع والذي يحافظ على الحجم الكلي للجهاز مع إضافة مظهر رائع وجديد إليه، وهذا يعني أن كاميرا الويب غير موجودة في الجزء العلوي من الشاشة. فبدلاً من ذلك، تم إضافتها ضمن لوحة المفاتيح، بين مفتاحي F6 و F7 ستجد زر مع أيقونة الكاميرا.

الشاشة

يحتوي الحاسب المحمول على شاشة IPS معتمة بحجم 15.6 بوصة والتي تستحوذ على 87% من مساحة الجهاز، والأهم من ذلك هو أنها تضم حواف نحيفة من الجوانب مما يجعلها شاشة FullView كاملة.

تبلغ دقة الشاشة 1920 × 1080 بكسل تبلغ نسبة الأبعاد 16:9 في حين تأتي نسبة التباين 800:1، ودرجة السطوع 250 nits، وعرض زاوية 178 درجة.

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ومع ذلك، فإن نسب الألوان للـ sRGB تأتي أقل من 60%، لذا فإن الشاشة ليست الأمثل في مسألة تعديل الصور والفيديوهات.

الأداء

من أهم ما يميز هذا الحاسب المحمول هو المعالج الخاص به، فهو يعمل بواسطة معالج Ryzen 5 3500U رباعي النواة من AMD والذي يساهم بشكل كبير جدًا في تعزيز وتسريع الأداء.

وبإمكان هذا المعالج تحمل جميع أنواع الضغوطات، إذ انه يصل إلى أقصى حد ممكن بدرجة الـ 80% مئوية وهذا عند قيامك بالضغط عليه بشكل مكثف باستخدام برامج ثقيلة تختبر قوة المعالج على سبيل المثال.

وعلاوةً على ذلك، يأتي الحاسب مزود بكرت الشاشة المتصل Radeon Vega 8 من AMD والذي يقوم بالتعامل مع اللعب ثنائية الأبعاد بشكل مذهل.

وبالنسبة للسعة التخزينية، فيضم الحاسب المحمول ذاكرة DDR4 RAM بسعة تبدأ من 8 جيجابايت لتصل إلى 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة PCIe SSD بسعة 256 جيجابايت + ذاكرة HDD بسعة 1 تيرابايت.

البطارية

يتوفر الحاسب المحمول ببطارية بسعة 42 واط والتي تستمر في العمل حتى حوالي 4 ساعات ونصف من التشغيل العادي.

السعر

يأتي سعر الحاسب المحمول على حسب المواصفات بدءًا من 2799 ريال إلى 3199 ريال سعودي.

0.00 يعتبر الحاسب المحمول Matebook D 15 هاتف مناسب جدًا للفئة المتوسطة، فهو يجمع بين التصميم الأنيق المتطور والأداء الممتاز والسعر المعقول، قد تواجه بعض المشكلات مع أداء الشاشة والبطارية ولكن الحاسب بشكل عام يستحق الشراء. 7.0/10 الإيجابيات تصميم أنيق سعر موفر

يدعم منافذ متعددة

يأتي بميزات متطورة

أداء ممتاز

لوحة مفاتيح مريحة السلبيات أداء البطارية ليس بالأمثل

أداء الشاشة ضعيف إلى حد ما

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