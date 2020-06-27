تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على دعم هاتف Galaxy Note20 Ultra بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة سامسونج في جذب الأضواء في ترقب للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy Note20 الجديدة، واليوم يؤكد مصدر جديد للتسريبات على أن هاتف Galaxy Note20 Ultra يضم مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

تنطلق سلسلة هواتف Galaxy Note20 في مؤتمر يعقد في 5 من أغسطس القادم، والتي شغلت العديد من التسريبات بالفعل خلال الفترة الماضية، واليوم يعود هاتف Galaxy Note20 Ultra للأضواء مع تسريبات جديدة انطلقت على تويتر عبر صفحة Roland Quandt.

ولقد أكد Quandt في تغريدة جديدة على أن هاتف سامسونج Galaxy Note20 Ultra يأتي بمستشعر سامسونج الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن تعلن سامسونج خلال الحدث الذي يقام في أغسطس عن هاتف Note20 وGalaxy Note20 Ultra، أيضاً لم تؤكد التفاصيل حتى الآن على خطط سامسونج لإطلاق إصدار Plus من سلسلة Note، إلا أن بعض التسريبات كشفت عن نموذج رقم SM-986U يشار إلى أنه هاتف Note20 Plus، لذا نترقب الإعلان الرسمي من سامسونج للتأكيد على تفاصيل ومواصفات سلسلة Note هذا العام.

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