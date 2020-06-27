تكنولوجيا: MediaTek تستعد للإعلان عن رقاقة معالج MT6853 لدعم هواتف 5G منخفضة التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo اليوم على خطط MediaTek للإعلان قريباً عن رقاقة معالج MT6853 الجديدة التي تستهدف دعم الهواتف منخفضة التكلفة بميزة الإتصال بشبكات 5G.

أوضحت التسريبات التي جاءت اليوم على أن MediaTek تقدم رقاقة 5G للهواتف منخفضة التكلفة قريباً بنموذجين برقم MT6853V، وMT6853Z، على أن ينطلق أول إصدار من الهواتف الذكية بالرقاقة الجديدة قريباً.

لم تكشف التسريبات حتى الآن عن الكثير من التفاصيل حول رقاقة معالج 5G الجديدة، إلا أن الرقاقة تأتي لدعم الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية بميزة الإتصال بشبكات 5G عند مستوى تسعير منخفص يصل إلى 140 دولار تقريباً، كما تطور نماذج بتكلفة أقل تتراوح بين 120 أو 100 دولار.

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وتشير التوقعات إلى أن هذه الفئة من المعالجات لن تأتي بالآداء الأمثل، كما تشير التوقعات إلى أن رقاقة MT6853 تأتي في خط إنتاج Dimensity، على أن تنطلق بعنوان Dimensity 700 أو Dimensity 600.

يذكر أن شركة كوالكوم تستعد أيضاً وفقاً لما جاء في التسريبات حتى الآن لإطلاق إصدارات جديدة من رقاقات معالج 5G التي تستهدف دعم الإصدارات منخفضة التكلفة في الهواتف الذكية.

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