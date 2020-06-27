تكنولوجيا: OnePlus تؤكد على خططها لإطلاق ثلاثة نماذج من جهاز تلفازها الذكي بسعر يبدأ من 265 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس في إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لإطلاق ثلاثة نماذج من سلسلة أجهزة التلفاز الذكية، كما كشفت عن سعر الأجهزة التي تبدأ من 265 دولار.

أطلقت شركة وان بلس الإصدار الأول من أجهزة التلفاز الذكية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قدمت الشركة النموذج الرئيسي من جهاز التلفاز مع نموذج Pro، حيث جاءت هذه الإصدارات بمستوى تسعير مرتفع.

ومن جديد تستعد شركة وان بلس لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية التي تأتي بمستوى تسعير منخفض، والتي تنطلق في 2 من يوليو.

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ولقد أكدت الشركة في إعلان تشويقي اليوم على خططها لإطلاق ثلاثة نماذج من سلسلة أجهزة التلفاز الذكية، كما كشفت الشركة عن سعر الإصدارات القادمة، حيث يبدأ تسعير الإصدار الأول من 265 دولار بحجم 32 إنش للشاشة، بينما يأتي الإصدار الثاني بحجم شاشة 43 إنش بسعر 395 دولار، كما يتميز الإصدار الثالث بحجم 55 إنش في الشاشة بسعر 660 دولار.

وتتميز الإصدارات الجديدة بمستوى تسعير أقل من الإصدارات الأولى حيث انطلق جهاز تلفاز OnePlus Q1 بسعر 925 دولار، بينما انطلق جهاز Q1 Pro بسعر 1320 دولار.

يذكر أن الإصدارات القادمة من أجهزة التلفاز الذكية تتميز بإطارات نحيفة، وتدعم تقنية Dolby Vision، و Dolby Atmos، كما تأتي بسماكة 6.9مم، أيضاً تنطلق أجهزة وان بلس الجديدة بجودة عرض FullHD أو QHD.

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