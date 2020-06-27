ميزة جديدة من “غوغل”.. تعرف على سبب المكالمة قبل الرد

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وقالت الشركة إن الميزة الجديدة “غوغل “فون” تتطلب أن تقوم الشركة المتصلة قبيل إجراء المكالمة بعميل محدد بتزويد غوغل بتفاصيل تشمل رقم هاتفها ورقم هاتف العميل، بالإضافة إلى سبب الاتصال، على غرار “جدولة موعد تركيب الإنترنت لديك”، أو “طلبك لتوصيل الطعام”.

وتقوم غوغل بدورها بإرسال المعلومات على شكل بطاقة تعريفية إلى هاتف المستخدم لدى تلقيه الاتصال، في حالة اكتمالها على النحو الذي تطلبه.

ومن المتوقع أن تلقى الميزة استحسانا لما تحمل من فائدة لا تقتصر فقط على معرفة هوية المتصل، بل أيضا بتزويد العميل بسبب الاتصال الذي سيسهل على متلقي المكالمة اتخاذ القرار بالرد على الجهة التي ترغب بالتواصل معه من عدمه.

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وأكدت جوجل أن الميزة الجديدة ليست بحاجة إلى تثبيت من قبل مستخدم الهاتف، كونها ستباشر مهامها بشكل تلقائي، من خلال فقط وجود حساب شخصي للمستخدم على جوجل.

ويبقى اعتماد الخدمة لتكون فعالة أخيرا على تزويد الشركات لجوجل بالبيانات المطلوبة، أي أن تلك الاتصالات القادمة من جهات لم تقدم معلومات حول تواصلها لن تظهر بطاقة توضيح لسبب الاتصال.

ولا يقتضي عدم ظهور بطاقة المعلومات أن يكون الاتصال الوارد مصدر إزعاج أو اتصال دعائي، فمن المحتمل أن يأتي من شخص أو جهة لم تقدم المعلومات الكافية ببساطة.

وتطبيقات عديدة نجحت في تدشين قاعدة بيانات عالمية تتيح لمستخدم الهاتف الذكي معرفة هوية المتصل مثل “تروكولر truecaller”.