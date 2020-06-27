كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقارير: سيوسّع TikTok نطاق الاقتران العائلي لمنح الآباء المزيد من التحكم على نشاط أطفالهم

في أبريل من هذا العام، استجابت TikTok للعقوبات العامة والتنظيمية الشديدة التي واجهتها بسبب انتهاكات قواعد خصوصية الأطفال وقانونهم، حيث سمحت للمستخدمين دون سن 13 عامًا بالتسجيل دون موافقة الوالدين.

وقد فعلت ذلك من خلال إطلاق ميزة، تسمى Family Pairing، والتي تسمح للآباء بربط حسابات أطفالهم بحساباتهم الخاصة وبهذه الخاصية، يمكنهم تعطيل الرسائل المباشرة وتقييد المحتوى وتعيين حدود وقت الشاشة من حسابات TikTok الخاصة بهم.

ومع ذلك، كان هناك تحذير واحد، حيث لا يزال الآباء بحاجة إلى جعل أطفالهم يوافقون على ربط حساباتهم، ويمكن للأطفال تعطيل الرابط في أي وقت يريدون.

ولم تتناول أيضًا كيف يمكن لـ TikTok أن يرصد بشكل فعال إمكانية تسجيل طفل دون سن 13 عامًا في المقام الأول.

في ندوة عبر الإنترنت، أشار أحد كبار التنفيذيين الإقليميين لـ TikTok إلى أنه يمكن زيادة توسيع نطاق الميزة، وربما يمنح الآباء دورًا أكبر في كيفية بدء أطفالهم وتجربة TikTok.

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وردا على سؤال حول ما إذا كان الاقتران العائلي يمكن أن يؤدي إلى عملية يكون الآباء فيها بشكل افتراضي مسؤولين عن إعداد حسابات أطفالهم، قال المسؤول التنفيذي، دون إعطاء تفاصيل، أننا “نأمل في وقت قريب جدًا” أن نرى هذا في المستقبل.

بينما ستكون هناك تحديثات لتعزيز ميزة وانتشار الاقتران العائلي، قال المدير التنفيذي أن TikTok قد بدأت بأولويات أكثر إلحاحًا، مثل الإشراف على التعليقات والرسائل المباشرة ومشاركة مقاطع الفيديو، وأن التركيز الآن هو على رفع مستوى الوعي وتعليم الوالدين كيفية استخدام الاقتران العائلي.

ستكون الضوابط الأبوية الأكبر حول كيفية إعداد الأطفال لحساباتهم وإدارتها قفزة كبيرة لـ TikTok، في الاتجاه الصحيح، والتي قد تؤثر على نمو قاعدة مستخدميها على المدى القصير، ولكنها تساعد أيضًا في درء الانتقادات العامة الشديدة غالبًا والإجراءات التنظيمية التي واجهتها في الأسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

في العام الماضي، دفعت TikTok مبلغ 5.7 مليون دولار أمريكي إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بسبب الانتهاكات المزعومة لقانون خصوصية الأطفال، بينما وضعتها المملكة المتحدة قيد التحقيق لمعرفة كيفية تعاملها مع البيانات الشخصية لمستخدميها الصغار، وما إذا كانت تعطي الأولوية لسلامة الأطفال.