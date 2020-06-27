تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق ساعتها الذكية في سوق الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمدت شركة Oppo مؤخراً إصدارها الجديد من الساعات الذكية في FCC والذي قدم خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، ولقد كُشِف عن صور حية تستعرض تصميم الساعة الذكية قبل إطلاقها في السوق الأوروبي وسوق الولايات المتحدة.

تستعد شركة Oppo لإطلاق ساعتها الذكية في السوق الأوروبي وسوق الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، والتي تأتي بتصميم يحاكي ساعة ابل الذكية، ولقد رصدت الساعة الذكية في تسريبات جديدة بنموذج رقم OW19W12، حيث إستعرضت الصور الحية سوارة الساعة الذكية وتقنية الشحن.

أكدت الكثير من التوقعات حتى الآن على خطط Oppo لإطلاق ساعتها الذكية إلى السوق الأوروبي في النصف الثاني من 2020، وفي تسريبات FCC اليوم كشف عن خطط Oppo القادمة لبيع الساعة الذكية عبر موقع أمازون الأمريكي.

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وتنطلق ساعة Oppo الذكية باثنان من الأحجام هم 41 مم، و46 مم، ولقد كشفت الصور الحية عن الحجم الأكبر من الساعة الذكية.

يذكر أن شركة Oppo قد أطلقت ساعتها الذكية في شهر مارس الماضي بنظام تشغيل مخصص وسعر 282 دولار، وتتميز الساعة الذكية بحجم 1.9 إنش في الشاشة بتصميم منحني، ورقاقة معالج Snapdragon 2500 Wear.

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