تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن رسمياً عن إغلاق كافة متاجر التجزئة بشكل دائم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات اليوم عن خططها لإغلاق متاجر التجزية الخاصة بالشركة في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم بشكل دائم، على أن يتم تغيير 4 من متاجر التجزئة في مواقع متفرقة للعمل كمراكز خدمة كبديل لبيع المنتجات.

تتحول 4 من متاجر التجزئة الخاصة بشركة مايكروسوفت للعمل كمراكز خدمة للشركة، على أن تشمل المتاجر كلاً من متجر Fifth Ave في نيويوروك، وOxford Circus في لندن، ومتجر Westfield Sydney في مدينة سيدني، وأيضاً متجر Redmond campus.

تتجه شركة مايكروسوفت خلال الفترة القادمة لغلق متاجر التجزئة الخاصة بالشركة للتحول لبيع منتجات الشركة على المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما أكدت الشركة على إرتفاع عدد مستخدمي كلاً من متجر Microsoft.com و Xbox، وWindows إلى 1.2 مليار مستخدم شهرياً في عدد 190 سوق حول العالم.

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أيضاً كنتيجة لقرار مايكروسوفت بغلق متاجر التجزئة في جميع أنحاء العالم، قامت عملاق البرمجيات بتسريح الموظفين بقرار صدر اليوم، كما أشارت الشركة إلى أن قرار غلق متاجر التجزئة كان من بين خطط مايكروسوفت المقرر تنفيذها العام المقبل، إلا أن تداعيات إنتشار فيروس COVID-19 دفع الشركة لتسريع تنفيذ هذا القرار.

يذكر أن قرار مايكروسوفت بإغلاق متاجر التجزئة سيدفع المستخدمين للبحث عن منافذ أخرى لشراء Xbox Series X عند إطلاقه رسمياً للأسواق، هذا إلى جانب جهاز Surface Neo المميز بالشاشة المزدوجة الجديد من مايكروسوفت عند إطلاقه رسمياً إلى الأسواق.

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