الهاتف Asus ROG Phone 3 يواصل حصد المزيد من الشهادات التنظيمية قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هاتف الألعاب البارز Asus ROG Phone 3 في شهر يوليو المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد تم رصد هذا الهاتف يحصل على مختلف الشهادات التنظيمية اللازمة قبل أن يُعلن عن ظهوره الرسمي، واليوم بالتحديد تم رصد هذا الهاتف يحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG علمًا أنه تم رصد هذا الهاتف سابقًا يحصل على مصادقة WiFi Alliance و EEC.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فسوف يصل الهاتف Asus ROG Phone 3 مع ذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وبشكل مسبق مع نظام Android 10، ومع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

وإلى جانب بذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Asus ROG Phone 3 سيضم شاشة بحجم 6.59 إنش، وبطارية بسعة 5800mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 10. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وبالعودة إلى الشاشة، فنحن نتوقع أن تكون من نوع OLED وأن تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، على الرغم من أنه ليس هناك ما يؤكد ذلك.

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يُتوقع كذلك أن يدعم الهاتف Asus ROG Phone 3 الشحن السريع بقوة 30W، وأن يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يضم هذا الهاتف كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.

قبل سدل الستار على فقرة المواصفات، نود أن نشير إلى أنه تم أيضًا رصد الهاتف Asus ROG Phone 3 في منصة إختبارات الأداء AnTuTu يحقق نتيجة عالية جدًا، ويضم مواصفات تقنية أقوى تشمل 16GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية. وبالتالي، هذا يعني أن Asus ROG Phone 3 سيأتي مع خيارات متعددة على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية.