الهاتف Galaxy S20 يبدأ بتلقي تحديث جديد يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو، ويُحسن الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث جديد للهاتف Galaxy S20 في كوريا الجنوبية. هذا التحديث الجديد يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو، وهو أمر مفاجئ تمامًا بالنظر إلى أن سامسونج عادة ما تكون واحدة من الأسوأ عندما يتعلق الأمر بتلقي التحديثات في الوقت المحدد.

هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم G988*KSU1ATFD ويبلغ حجمه 381 ميغابايت. هذا التحديث يجلب معه كذلك تحسينات جديدة للكاميرا، ويذكر سجل التغييرات أيضًا تحسين جودة الصور في الصور المُكبرة رقميًا، فضلا عن تحسين الإستقرار في الفيديوهات. سيتمكن تطبيق تسجيل الصوت الآن من تسجيل الصوت من ميكروفون بلوتوث.

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مع هذا التحديث، قررت شركة سامسونج التوقف رسميًا عن دعم MirrorLink بعد تفوق Android Auto من جوجل. سيكون بمقدور المستخدمين مواصلة دعم MirrorLink كما هو الحال من قبل، ولكن لن يتم تحديث هذه الخدمة بعد الآن. ونظرًا إلى أن هذا التحديث متوفر حاليًا في كوريا الجنوبية، فينبغي أن يصل هذا التحديث إلى بقية البلدان في قادم الأيام والأسابيع.