فريق DxOMark يختبر كاميرا الهاتف iPhone SE 2020، ويعطيها 101 نقطة في التقييم الإجمالي

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية اليوم بنشر مراجعته الكاملة لكاميرات الهاتف iPhone SE 2020. يضم هذا الهاتف كاميرا مماثلة لتلك الموجودة في الهاتف iPhone XR، فهو الآخر يضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة 1.8، ويدعم التركيز التلقائي، وتقنية تثبيت الصورة OIS، فضلا عن التكبير الرقمي إلى غاية ×5. وفقا لمعايير اليوم، فهذه الكاميرا متواضعة الإمكانيات. وفي الوقت نفسه، تضم الكاميرا الأمامية مستشعر بدقة 7 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2.

بشكل عام، يقوم الهاتف iPhone SE 2020 بعمل جيد جدًا في قياس التعرض والتباين، وفضل كبير في ذلك يعود إلى تقنية HDR التلقائي. هذا يجعل الكاميرا الأساسية للهاتف iPhone SE 2020 تقوم بعمل جيد في المشاهد الداخلية والخارجية، وتكتشف الظلال بشكل جيد. الألوان هي واحدة من نقاط قوة الهاتف iPhone SE 2020. إستشهد فريق DxOMark بتوازن اللون الأبيض الجيد والتشبع المناسب.

التركيز التلقائي قوي وسريع ومتسق، على الرغم من أن الحدة تكون عالية في اللقطات ذات الإضاءة المنخفضة. الضوضاء والملمس هي من بين الأشياء التي أفقدت الهاتف iPhone SE 2020 بعض النقاط. ينافس مستشعر 12 ميغابكسل في iPhone SE 2020 في الوقت الحالي مستشعرات أخرى عالية الدقة والتي تستخدم تقنية تجميع البكسلات لتقليل الضوضاء وتحسين الأداء في البيئات المنخفضة الإضاءة. تكون الضوضاء وفقدان التفاصيل أكثر وضوحًا في اللقطات الداخلية أو عالية التباين.

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الصور الذاتية الملتقطة بالكاميرا الأمامية مقبولة، ولكنها غير متسقة. وفي الوقت نفسه، التصوير في الإضاءة المنخفضة ليس من بين نقاط قوة الهاتف iPhone SE 2020. لا يوجد وضع خاص للتصوير في الليل في الهاتف iPhone SE 2020. عمومًا، يمكنكم إلقاء نظرة على المراجعة الكاملة للهاتف iPhone SE 2020 على الموقع الرسمي لفريق DxOMark إنطلاقا من رابط المصدر أدناه.