الهاتف Realme X3 يتلقى ثاني تحديث له على الرغم من عدم وصوله إلى السوق بعد

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme X3 قبل بضعة أيام فقط ولم يتم عرضه للبيع بعد، ولكن بدأ هذا الهاتف بالفعل بتلقي ثاني تحديث له، والذي يجلب معه مجموعة من الإصلاحات، فضلا عن المزيد من التحسينات لأداء وإستقرار نظام التشغيل.

هذا التحديث الجديد يقوم أيضًا بتحسين سطوع الشاشة، وتحسين جوة الصورة، فضلا عن إصلاح مشكلة إرتفاع حرارة مستشعر بصمات الأصابع. وإلى جانب ذلك، فهذا التحديث الجديد يتضمن كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، والتطبيقين Realme PaySa و Realme Link، على الرغم من أن بعض المستخدمين لم يجدوا هذه التطبيقات في الهاتف بعد تثبيت التحديث.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.