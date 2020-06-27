شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتجرب تستخدمه.. يعنى إيه "تورنت" كيف يعمل وفيما يستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرًا ما نسمع عن عمليات تحميل الملفات من الإنترنت من خلال ما يعرف بـ BitTorrent حيث يستحوذ هذا النوع من التحميل على 50 % من حجم الإنترنت، إلا أن الكثير من المستخدمين لا يعرفون ما هو التورنت وكيف يعمل وفيما يستخدم.

التورنت

هو نظام تحميل يعتمد بشكل أساسى على فكرة تقسيم الملف بين عدد كبير من المستخدمين، حيث يقومون بتحميل الملف ثم إعادة رفعه بدون الاعتماد على السيرفرات الخاصة، وذلك من خلال عملية تعتمد على مجموعة من العناصر وهى عميل التورنت أو Torrent Client، وTrackers وPeers وSeeders، فهو لا يحتاج للاعتماد على سيرفرات مخصصة للتحميل، حيث إن مصدر التحميل هو المستخدمين الآخرين.

Torrent Client

هو عبارة عن برامج طرف ثالث لا بد من استخدامها حتى تتمكن من تحميل ملفات التورنت، حيث تقوم هذه البرامج بتنظيم الاتصالات وتعقبها وإيجاد كل قطعة ناقصة من الملف الذى يقوم المستخدم بتحميله ومن ثم طلب هذه القطعة وعند اكتمال تحميل الملف يقوم هذا البرنامج بإعادة رفع القطع التى قمت بتحميلها حتى يستطيع المستخدمين الآخرين من تحميلها، ومن أشهرها برنامجى uTorrent وغيرها.

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Trackers

هو الموقع الذى يتم وضع ملفات التورنت عليه، فضلاً عن إدارة هذه الملفات، فيما توجد بعض هذه المواقع تكون مجانية وبدون اشتراك وبعضها باشتراك والبعض الآخر يعمل بنظام الدعوات.

Peers

أما الـ Peer فهو المستخدم الذى يقوم بتحميل الملفات، مع ملاحظة أنه فى حالة التورنت لا يقتصر الأمر على التحميل فقط ففى هذه الحالة يقوم المستخدم بتحميل ورفع الملف فى الوقت ذاته.

Seeders

هو أيضًا يشير إلى المستخدم، ولكنه يقصد به عملية رفع الملف مرة أخرى، فعندما يقوم المستخدم بتحميل الملف يتحول من Peer إلى Seeder أى أنه يقوم برفع الملف بشكل كامل، وكلما زاد عدد الـ Seeders على ملف ما، زادت سرعته وتوفره للمستخدمين الأخرين.