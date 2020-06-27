شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقرر غلق متاجرها بجميع أنحاء العالم بشكل دائم.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مايكروسوفت أنها ستغلق جميع متاجرها في مختلف أنحاء العالم بشكل دائم، وستكتفي ببيع منتجاتها عبر المنصات الرقمية فقط، فيما ستبقي الشركة فقط على متاجرها في كل من "لندن، نيويورك، سيدني، واشنطن، ريدموند" وتحولها لتكون مراكز لتجربة منتجات وخدمات الشركة والتعرف عليها بتوسع أكبر، وليست كمتاجر مخصصة للبيع.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتبيع مايكروسوفت منتجاتها عبر موقعها الرسمي وكذلك موقع اكس بوكس والذي يتيح التسوق من 190 بلد حول العالم ويزوره نحو مليار مستخدم شهرياً.

وفي نفس الوقت كشفت مايكروسوفت أنه رغم إغلاق متاجر الشركة، إلا أنها لا تنوي تسريح الموظفين، حيث كشفت بعض المصادر أن الشركة كانت تخطط لاتخاذ هذه الخطوة العام المقبل، لكن بسبب أزمة كورونا وتغيراتها الكبيرة على المشهد الدولي، سرّعت من تبنيها الآن.

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حيث قالت متحدثة باسم مايكروسوفت: "إن جميع موظفي التجزئة الحاليين سيُمنحون فرصة للبقاء مع الشركة في أدوار مختلفة"، وقال ديفيد بورتر نائب رئيس شركة مايكروسوفت عن موظفي البيع بالتجزئة في الشركة في بيان: "يتحدثون أكثر من 120 لغة، وهم دليل على تنوع المجتمعات التي نخدمها" وأضاف: "إن التزامنا بتنمية وتطوير الوظائف من تجمع المواهب هذا أقوى من أي وقت مضى".

وكانت مايكروسوفت قد أغلقت متاجرها بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أنها لم تعد بفتحها حتى مع تراجع إجراءات الإغلاق العامة، والآن ستواصل إغلاقها للأبد، فيما كانت مايكروسوفت قد بدأت بفتح متاجرها بشكل رئيسي في الولايات المتحدة ضمن مراكز التسوق منذ عام 2009 فقط بعد نجاح متاجر شركة آبل، وخلال 11 عاماً افتتحت 83 متجراً.