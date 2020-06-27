تكنولوجيا: تطبيق TikTok يدفع تنشيط شعار الخصوصية في تحديث iOS 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في تعزيز معايير الخصوصية في تحديث iOS 14 من خلال بعض الأدوات الجديدة في واجهة المستخدم، ولقد كشف بعض المطوريين عن تنشيط تطبيق TikTok لشعار الخصوصية بشكل مستمر.

يقدم تحديث iOS 14 قريباً أدوات جديدة للتحكم في خصوصية المستخدم بآداء أفضل، والتي تتيح للمستخدم تحديد تصريحات الوصول لكل تطبيق، ولقد كشف الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث iOS 14 عن قراءة تطبيق TikTok لذاكرة التخزين المؤقت بشكل مستمر على الهاتف.

رصد المطوريين تنشيط زر التنبيهات الخاص بالخصوصية بشكل مستمر مع تنشيط تطبيق TikTok، ولقد أدى ظهور إشعار التنبيهات بشكل مستمر إلى ظهور تساؤلات حول نسخ تطبيق TikTok لبيانات المستخدمين.

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من جانب أخر صرح TikTok لموقع Telegraph أن التطبيق لا يعمل على نسخ البيانات من ذاكرة التخزين المؤقت، كما أكد مطوري التطبيق على أن تطبيق TikTok يعمل بنظام خاص يعمل على رصد الإجراءات الغير تقليدية والمتكررة، وهي الميزة التي تؤدي إلى تنشيط شعار الخصوصية في تحديث iOS 14، أيضاً من المقرر أن يتم إيقاف القراءة التلقائية لذاكرة التخزين المؤقت في التحديث القادم لتطبيق TikTok.

يذكر أن تقرير Telegraph قد أشار إلى أن بعض التطبيقات الأخرى تعمل أيضاً على قراءة ذاكرة التخزين المؤقت في منصة iOS، من بينها تطبيق AccuWeather، وتطبيق AliExpress، ولعبة Call of Duty Mobile، وتطبيق Patreon، وأيضاً Google News.

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