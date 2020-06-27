شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر ميزة جديدة تشبه TikTok تسمح بتسجيل فيديوهات 15 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستحل ميزة "مقطع فيديو قصير" محل القدرة على تحميل مقاطع فيديو أطول، وستكون متاحة ضمن ميزة إنشاء مقطع فيديو داخل تطبيق الفيديو.

كما سيتمكن المستخدمون من الضغط مع الاستمرار على زر التسجيل لالتقاط مقطع قصير ثم الضغط عليه مرة أخرى لإضافة مقاطع لاحقة، وإنشاء مقطع فيديو متعدد الأجزاء.

وكتبت جوجل في منشور على مدونتها: "نحن نختبر طريقة جديدة لمنشئي المحتوى لتسجيل مقاطع متعددة بسهولة مباشرة في تطبيق يوتيوب للتليفون المحمول وتحميلها كفيديو واحد".

هذه هي الطريقة نفسها التي يعمل بها TikTok، الذى أصبح واحدا من أكثر تطبيقات الموبايل تحميلا واستخداما في عام 2020، حيث يشارك المشاهير والمؤثرون في إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15-60 ثانية.

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قالت جوجل: "إذا كنت ترغب في تحميل مقطع فيديو أطول، فستظل قادرًا على ذلك من خلال التحميل من معرض هاتفك بدلاً من التسجيل من خلال التطبيق".

كما أن التجارب متاحة لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، ولكنها ستكون متاحة فقط لعدد صغير من مستخدمي يوتيوب، بينما تجمع الشركة التعليقات عليها في البداية.

قالت الشركة إن فرق منتجات يوتيوب تختبر باستمرار الأدوات والميزات الجديدة لمساعدة المستخدمين في العثور على المحتوى ومشاهدته ومشاركته وإنشائه بسهولة أكبر.

قال متحدث باسم يوتيوب: "تأكد من تقديم تعليقات على يوتيوب والإبلاغ عن أي مشكلات فنية محتملة.. تستخدم فرقنا هذه المعلومات ونتائج التجارب لمساعدتنا في تحديد ما إذا كان سيتم إصدار هذه الميزات على نطاق واسع".