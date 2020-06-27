شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوت "إريكا" تحصل على دور رئيسى في فيلم خيال علمى بهوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن إريكا، التي ظهرت لأول مرة في عام 2015، هي من بنات أفكار عالم الروبوتات هيروشي إيشيجورو من جامعة أوساكا اليابانية، والذي وصف إبداعه بأنه الروبوت الأكثر جمالًا وشبهًا للبشر في العالم.



روبوت بشرى

يشبه روبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا، وعلى الرغم من عدم قدرتها على التنقل بمفردها، إلا أنها يمكنها إمالة رأسها والغمز، كما يمكنها استخدام مجموعة من أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء للتعرف على الأشخاص.

وكان أول ظهور لها على الشاشة هو نتيجة صفقة مع شركة Life Productions ومقرها لوس أنجلوس، وهي شركة متخصصة في فناني الذكاء الاصطناعي.

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كما أنه خلال التصوير لم يكن لدى الروبوت أي تجارب سابقة للاعتماد عليها في أداء الدور، لذلك كان عليها محاكاة حركات وعواطف من خلال جلسات فردية، مثل التحدث من خلال مشاعرها وتدريبها على تطوير شخصيتها.

يحاول الدكتور إيشيجورو الحصول على أدوار من أجل إريكا منذ عام 2014، وقبل عامين أُعلن أن الروبوت قد حصل على وظيفة قارئ أخبار.

وتمول Bondit Capital Media الفيلم الحالي الذى تمثل فيه إريكا، والتي تضمنت مشاريعها السابقة الرسوم المتحركة المرشحة لجائزة الأوسكار '' Loving Vincent ''، والتي استكشفت حياة فان جوخ، الرسام الهولندي البارز.

كما ستوفر Happy Moon Productions من بلجيكا وTen Ten Global Media في نيويورك تمويلًا للفيلم أيضًا.