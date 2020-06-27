كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأحد ، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.
وتوقعت الأرصاد، في بيان، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.
وأضافت الهيئة، أن الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد:
القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22
الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22
مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20
سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25
قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26
أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27
كانت هذه تفاصيل خبر الحرارة تتجاوز 40 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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