“ناسا” تنشر فيديو مذهل “الشمس في عقد من الزمن”

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 يونيو 2020 01:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وعرضت “ناسا”، فيديو يظهر التغيرات التي جرت على الشمس على مدار 10 سنوات.

وأظهر الفيديو صورة واحدة للشمس في ثانية لكل يوم من السنوات العشر الماضية، بحيث امتد الفيديو على مدى 61 دقيقة.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الصور التقطت من مرصد ديناميكا الشمس التابع لناسا، وهو عبارة عن مركبة فضائية أطلقت قبل عقد من الزمن من قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.

وجمع المرصد 425 مليون صورة عالية الدقة للشمس، هذا إلى جانب 20 مليون غيغابايت من البيانات.

وفي الفيديو الذي حمل عنوان “الشمس في عقد من الزمن”، ظهرت الهالات الشمسية بتفاصيل دقيقة، وهي تنبعث وتتألق وتتفجر.

كذلك رصد الفيديو متغيرات على سطح الشمس مثل الموجات العملاقة والثقوب الإكليلية أو التاجية وهي المناطق التي تكون فيها أشعة الشمس أكثر برودة، وبالتالي أكثر قتامة، فضلا عن الانفجارات المغناطيسية.

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ويبرز المقطع أيضا تبدل نشاط الشمس خلال دورتها، بالإضافة إلى أبرز الأحداث الفلكية التي مرت بها مثل الكواكب العابرة والانفجارات الشمسية.

ظاهرة “سبات كارثي” للشمس

وحذر علماء فلك من دخول الشمس فترة “سبات كارثي”، وهو ما يؤدي إلى حجبها ودخولها المرحلة الأدنى للطاقة الشمسية، ما قد يتسبب في تجمد الطقس ووقوع الزلازل.

ويعتقد الخبراء أننا على وشك الدخول في أعمق فترة من “انحسار” أشعة الشمس المسجلة على الإطلاق، مع اختفاء البقع الشمسية فعليا، وفقا لصحيفة “الصن” البريطانية.

وقال عالم الفلك، توني فيليبس: “الحد الأدنى من الطاقة الشمسية حدث بالفعل، وهو عميق. أصبح المجال المغناطيسي للشمس ضعيفا، ما يسمح بأشعة كونية إضافية في النظام الشمسي”.

وانخفضت درجات الحرارة بما يصل إلى 2 درجة مئوية على مدى 20 عاما، مما أدى إلى تدمير إنتاج الغذاء في العالم.