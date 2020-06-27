تكنولوجيا: تحديث iOS 14 يجلب مؤشر للتنبيه عند إستخدام التطبيق للميكروفون أو الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي تحديث iOS 14 من ابل بمجموعة من الأدوات الجديدة التي تدعم المستخدم بتجربة أفضل في واجهة النظام، ومن بين هذه الأدوات مؤشر جديد يعمل على تنبيه المستخدم عند إستخدام أحد التطبيقات للميكروفون أو كاميرة الهاتف.

يأتي مؤشر التنبيه الجديد في تحديث iOS 14 باللون البرتقالي في شريط الإشعارات إلى أعلى مؤشر إشارة الشبكة، حيث يمكن ملاحظة المؤشر في واجهة النظام بوضوح، إلا أن أنه لا يمثل إزعاج للتصميم العام لواجهة المستخدم.

ويمكن لهذا المؤشر الجديد أن يدعم تنبيه المستخدم بسلاسة في حالة وصول أحد التطبيقات للميكروفون والإستماع إلى المحادثات، لذا ستكون من بين الأدوات الهامة في تحديث iOS 14.

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من جانب أخر أكد بعض المطورين على ملاحظة تغيير في ألوان المؤشر الذي يظهر في واجهة النظام، مثل تحول المؤشر إلى اللون الأخضر عند إستخدام الكاميرة، أو إلى اللون الأرجواني عند إستخدام أحد التطبيقات لبيانات الموقع الخاص بالمستخدم، إلا أن التفاصيل التي جاءت حتى الآن حول هذا المؤشر لا تؤكد على إمكانية ضبط المؤشر أو الإيقاف والتشغيل عن طريق المستخدم.

وتشير بعض التوقعات إلى أن مؤشر التنبيهات البرتقالي في تحديث iOS 14 ما هو إلا بداية جديدة لتحسينات في النظام لمعايير خصوصية المستخدم، على أن يتاح للمستخدمين لاحقاً تصفح قائمة تكشف عن التطبيقات التي قامت بإستخدام الميكروفون والكاميرة في الهاتف حديثاً.

أيضاً من بين إعدادات الخصوصية التي تقدم من ابل إشعارات وتنبيهات عند إختراق حافظة النظام عبر أحد التطبيقات أو جهاز iCloud أخر.

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