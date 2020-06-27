شركة جوجل ستبدأ بالدفع للناشرين مقابل المحتوى ” العالي الجودة “

فاطمة أيت طالب - دبي - Google هي محرك بحث في المقام الأول، ولكن على مر السنين، رأينا كيف توسعت الشركة في ما تقدمه للمستخدمين من حيث الخدمات والميزات، فهي تريد القيام بأكثر من مجرد مساعدة الأشخاص في البحث عن المعلومات. الآن يبدو أن شركة جوجل تقترب من إطلاق خدمة الأخبار الخاصة بها.

وذلك لأن الشركة أعلنت مؤخرًا أنها قامت بإطلاق برنامجًا جديدًا للترخيص سيشهد إقدام الشركة على الدفع للناشرين لما تُطلق عليه جوجل المحتوى ” العالي الجودة “. سيساعد هذا البرنامج الناشرين المشاركين على إستثمار المحتوى الخاص بهم من خلال تجربة سرد القصص المُحسنة التي تتيح للأشخاص التعمق في المحتوى الأكثر تعقيدًا، والبقاء على إطلاع والتعرض لعالم من القضايا والإهتمامات المختلفة “.

يحمل هذا الإعلان أيضًا بعض الأخبار السارة للمستخدمين النهائيين لأنه وفقا لشركة جوجل، سيؤدي ذلك إلى عرض بعض المقالات للقراء مجانًا، عندما تكون مخفية وراء جدار الدفع. على الرغم من أنه لن يتم فتح جميع المقالات للمستخدمين العاديين، إلا أنه على الأقل سيتم توفير بعض المحتوى مجانًا، وهو أمر رائع لأولئك الذين يفضلون عدم الدفع.

ترددت شائعات مفادها أن شركة جوجل ستقوم بإطلاق خدمة الأخبار الخاصة بها والتي قد تكون منافسة لخدمة +Apple News من آبل، ويبدو أن هذا الإعلان يضع الأسس اللازمة لذلك.