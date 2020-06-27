تقرير جديد يقترح إمكانية إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series في شهر سبتمبر بعد تحسن أوضاع سلسلة التوريد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات المختلفة، فقد تم إقتراح تأجيل إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series من آبل إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر. ومع ذلك، وفقا للمحللين في مؤسسة Wedbush، فهم يعتقدون أن الأمور قد عادت إلى المسار الصحيح وأن شركة آبل لا تزال تخطط لإطلاقها في شهر سبتمبر كما جرت العادة دائمًا.

يدعي هؤلاء المحللون أن هذا يرجع إلى أن سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل قد خطت خطوات ” مثيرة للإعجاب ” في تعزيز قدراتها الإنتاجية. ” إن سلسلة التوريد التي عادة إلى المستويات المعهودة كانت مثيرة للإعجاب وأعادت الآن Tim Cook وشركاؤه إلى المكان المناسب لإطلاق هواتف 5G في الإطار الزمني المعتاد، والذي هو منتصف شهر سبتمبر “.

وفي حالة إذا لم تسمع عن ذلك من قبل، فقد تردد في الفترة الماضية أن شركة آبل قررت تأجيل إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series إلى أكتوبر أو نوفمبر لأسباب متنوعة، على الرغم من أن تفشي فيروس COVID-19 كان هو السبب الرئيسي. بسبب الوباء، أُجبرت المصانع في جميع أنحاء العالم على إغلاق أبوابها مؤقتًا. وقد أدى ذلك إلى منع الدول للسفر، وهو الأمر الذي منع مهندسي آبل من الذهاب إلى أماكن مثل الصين لإختبار الأجهزة قبل إدخالها إلى خطوط الإنتاج.

كانت هناك أيضًا بعض المخاوف الإقتصادية حيث أدى الوباء إلى جعل العديد من الأشخاص عاطلين عن العمل بسبب إجبار الشركات على الإغلاق، ولذلك تردد أن شركة آبل قررت تأجيل عملية الإطلاق لنحو شهر أو شهرين لإعطاء الإقتصاد بعض الوقت للتعافي. في كلتا الحالتين، لن نعرف على وجه اليقين حتى تُعلن شركة آبل عن تاريخ الإطلاق، لذلك يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.