شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسخر من جيف بيزوس ويصفه بالقطة المقلدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب إعلان رجل الأعمال الأمريكي الشهير وعملاق التجارة الإلكترونية جيف بيزوس استحواذه على شركة ناشئة في مجال ذاتية القيادة ، سخر رجل الأعمال إيلون ماسك ، المدير التنفيذي لشركة تسلا ذاتية القيادة، منه ووصفه بـ"القطة المقلدة" بعد إتمام تلك الصفقة والتي بلغت أكثر من مليار دولار.

وذكرت تقارير، أن الخلاف بينهم امتدت إلى تويتر، حيث كتي إليون ماسك، فى تغريدة م معلقا عل ىتقريرجريدة الفايننشال تايمز حول استحواذ بيزوس، قائلاً :"القطة المقلدة".

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إيلون ماسك

وذكر تقرير جريدة ذا إيكونوميك تايمز، أن تلك ليست المرة الأولى التي يقوم فيها ماسك بمهاجمة بيزوس للانخراط في صفقات تجارية مماثلة، حيث وصف أيضا بالقط المقلد حيث تخطيط شركة Blue Origin المملوكة لجيف بيزوس عن إطلاق الصاروخ تضع خططًا لخدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية ولبتى تتشبة إلى حد كبير مع مشروعات شركة أيلون ماسك وذلك في أبريل 2019.

وأوضح التقرير أن شركة أمازون استحوذت على شركة Zoox الناشئة في مجال سيارات ذاتية القيادة بصفقة بلغت أكثر من 1.2 مليار دولار ، مما يمثل أكبر استثمار لمجموعة التجارة الإلكترونية في قطاع السيارات المستقلة.

ووفقا لتقارير أن تعتزم العمل لإنشاء أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة ، في منافسة مع إحدى الشركات الأخرى وكانت في العام الماضي ، شاركت أمازون في تمويل بقيمة 530 مليون دولار في شركة السيارات ذاتية القيادة Aurora Innovation Inc.